Львова-Белова рассказала о награждении подростков, спасших людей в "Крокусе"

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова подтвердила информацию о награждении Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей во время теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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Львова-Белова подтвердила, что награждение подростков Ислама Халилова и Артема Донского прошло в одной из школ Москвы. При этом детский омбудсмен особо подчеркнула, что "крайне важно, что подвиг таких юных героев не остался незамеченным". Она также обратила внимание на то, что подростки честно говорили о том, что боялись, но, как заметила детский омбудсмен, "совершили героический поступок вопреки испытываемому чувству страха".

"Представляете, толпа 100 человек? Ты же должен как-то их всех собрать и сказать: пошли. Они говорят: "Да, мы кричали на весь холл. Говорили, что вы не туда (идете - прим. Ред.) . Там тупик, мы вас выведем". То есть они всю эту толпу вывели на улицу в безопасное место", - расставила акценты Мария Львова-Белова в интервью телеканалу RT.

Еще она рассказала о том, что оба мальчика-героя из многодетных семей.

"Мне кажется, нам нужно на вооружение взять, что все-таки многодетные семьи воспитывают таких героев, потому что ответственность за близких появляется уже в юном возрасте", - сказала детский омбудсмен.

Ранее Совет муфтиев России подтвердил информацию о предстоящем в пятницу 29 марта 2024 года награждении в Соборной мечети Москвы 15-летного Ислама Халилова.