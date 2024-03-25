Вузы Дальнего Востока вернулись к очным занятиям

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), занятия в котором проходили дистанционно после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", возобновил очную работу. В вузе, как и в других дальневосточных университетах, которые вернулись к традиционному формату работы, усилены меры безопасности.

"С понедельника, 25 марта, студенты ДВФУ вернулись к очным занятиям. В кампусе сохраняется режим повышенных мер безопасности, предусматривающий проведение осмотровых мероприятий на контрольно-пропускных пунктах и на входах в корпуса", - сообщили в пресс-службе университета.

В Забайкальском госуниверситете (ЗабГУ) в Чите студенты переходили на дистанционное обучение на один день. Ректор вуза Оксана Мартыненко написала в своем телеграм-канале, что занятия 25 марта во всех группах начались с минуты молчания.

Также в ЗабГУ временно отменили развлекательные мероприятия.

В Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) очные лекции возобновятся с 26 марта. Ректор Вера Щекина написала в своем телеграм-канале, что все запланированные мероприятия в вузе будут проведены, но с повышенным уровнем безопасности, в здании вуза будет ужесточен пропускной режим, а надзорные службы проверят организацию системы безопасности учебных корпусов и общежитий.

В Арктическом государственном агротехнологическом университете (АГАТУ) в Якутске сообщили ТАСС, что на объектах вуза усилен пропускной режим.

"Проведен дополнительный инструктаж с охранниками частного охранного предприятия "Хатан", с которым университетом заключен договор о сотрудничестве. <…> С сегодняшнего дня образовательный процесс в университете продолжен в традиционном формате с усилением мер антитеррористической безопасности", - сообщили в вузе.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По данным СК РФ, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Согласно информации Минздрава Подмосковья, пострадали 182 человека. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось "окно" для перехода границы исполнителями теракта. Он пообещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на "Крокус сити холл", и объявил 24 марта днем общенационального траура.