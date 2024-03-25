В России в понедельник отмечают День работника культуры

В России День работника культуры отмечается ежегодно в последний понедельник марта. Как пишет РИА Новости, этот праздник был учрежден указом президента РФ в 2007 году и впервые отмечался в 2008 году.

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Ранее различные регионы отмечали дни работников культуры в разное время. Но благодаря инициативе министра культуры Александра Соколова весной 2007 года этот праздник получил государственный статус.

Культура России - это уникальное собрание традиций и достижений различных народов, которые формировались на протяжении веков, пишет информагентство. Она является ключевым фактором развития общества, несущим в себе созидательный и гуманистический потенциал.

Культура определяет самосознание поколений и согласно определению академика Дмитрия Лихачева, представляет собой "главную ценность человеческой жизни". Развитие культуры напрямую влияет на образование, эстетическое воспитание, мотивирует к творчеству и созиданию. В этом году МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения премии Художественного театра в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".