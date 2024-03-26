Мошенники прикинулись жертвами после теракта в «Крокусе»

Представители концертного зала «Крокус Сити Холл» выявили, что мошенники стали прикидываться жертвами после теракта. Преступники активизировали фишинговую рассылку по сбору денежных средств на помощь пострадавшим от имени «Крокуса», сообщает Telegram-канал пресс-службы площадки.

Представители подчеркивают, что «Крокус Сити Холл» не проводит сбора средств. Граждан просят не подписываться на фейковые сообщества в соцсетях. Вся достоверная информация публикуется исключительно в официальных группах и на сайте.

Параллельно злоумышленники, наоборот, рассылают фейковые предложения о платежах за противоправные действия, вплоть до теракта, опираясь на суммы, названные обвиняемыми. Эксперты считают, что такие действия — это попытки надавить на психику граждан и вселить в них страх. Отмечается, что в в группе риска находятся подростки и молодежь.

Ранее владелец концертного зала Эмин Агаларов высказался о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла».