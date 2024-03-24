Путин поставил свечу за упокой жертв теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин в православном храме почтил память погибших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства.

Песков рассказал, что президент в воскресенье пришел в церковь, находящуюся на территории государственной резиденции Ново-Огарево. Он поставил свечу в память о невинно погибших людях.

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«Поставил свечу за упокой погибших в результате чудовищного теракта в «Крокус сити холле», — сообщил Дмитрий Песков.

В воскресенье вечером Минздрав РФ обновил данные о раненых и пострадавших во время теракта. Всего их 180, госпитализированы 142. СК РФ сообщил о 137 погибших.