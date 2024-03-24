Симоньян назвала отличительную особенность президентов США

Вашингтон никогда не держит своих обещаний, это является основой политической этики американцев, заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналист отметила, что человеку, желающему точно узнать, что не произойдет ни при каких обстоятельствах в ближайшие четыре года, следует послушать предвыборные обещания кандидата в президенты США.

«Это норма их жизни, они никогда не держат обещания», — отметила Симоньян.

Главред RT уточнила, что западные лидеры обещали бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на Восток, мировому сообществу — закрыть базу в Гуантаномо. Кроме того, 45-й президент США Дональд Трамп выразил намерение подружиться с Россией.

«Говорить можно все, что угодно, более того, даже подписывать можно все, что угодно. Сегодня подписал, завтра подпись отозвал. Мало раз они так делали на наших глазах?», — задала риторический вопрос Симоньян.

По ее данным, американская авиация сбросила на Вьетнам больше взрывчатки, чем было сброшено на всю Европу во время Второй мировой войны. Она предположила, что американцы «с тех пор не стали лучше, они может быть стали даже хуже».