Симоньян прокомментировала слухи о «поясах шахида» на террористах в «Крокусе»

На четырех террористах, которые 22 марта атаковали «Крокус Сити Холл», не было поясов шахида, заявила в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

В первые часы после теракта в подмосковном комплексе, жертвами которого стали 133 человека, в интернете появилось большое количество слухов и теорий. В частности, сообщалось, что некий врач нашел на трупе взрывное устройство. Позже выяснилось, что это был сложный медицинский прибор производства США.

«Никаких «поясов шахида» на упырях [террористах, напавших на комплекс] не было. Умирать никто из них не собирался. Никто из них не был религиозным фанатиком», — отметила Симоньян.

По ее мнению, ИГИЛ* (Исламское государство, запрещенная в РФ террористическая организация) не имеет никакого отношения к подготовке и осуществлению теракта в Красногорске.

Охранник рассказал о первых минут нападения на «Крокус Сити Холл»

Симоньян констатировала, что это были «небратья» (наемники украинских спецслужб).

* ИГИЛ — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.