Концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта 22 марта будет восстановлен, пишет пресс-служба Crocus Group.

В Красногорске в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Четверо террористов ворвались в здание, из автоматического оружия расстреляли посетителей, охранников, сотрудников «Крокуса», разбросали зажигательные шашки. В результате погибли 133 человека.

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Три этажа здания серьезно пострадали, полностью выгорел концертный зал. По оценке экспертов, ущерб составил свыше 10 млрд рублей, было уничтожено уникальное концертное оборудование.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — пообещали в Crocus Group.

По данным подмосковного МЧС, на территории комплекса продолжается разбор завалов, ночью на место прибыла тяжелая спецтехника. На 07:00 мск разобрано 91 куб. м.