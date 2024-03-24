$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Из Белгородской области выехали сотни детей из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации из региона 590 детей из-за угрозы обстрелов. Соответствующую публикацию чиновник разместил в своем Telegram-канале.

Сотни детей эвакуированы из Белгородской области
© Настоящий Гладков/Telegram
"150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область", - рассказал он.

По словам Гладкова, изначально детей эвакуируют на три недели, однако в случае, если обстановка не ухудшится, они будут размещены в соседних регионах до конца учебного года. Им будет предоставлено жилье и места в учебных заведениях Самарской и Астраханской областей.

До этого над Белгородом и Белгородским районом сбили десять воздушных целей. Двое человек получили сотрясение мозга, а также осколочные ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу N2.

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль", — написал Гладков.

Кроме того, в поселке Дубовое Белгородского района были повреждены четыре частных домовладения.

Общество
Вячеслав Гладков
Горячая новость
Астраханская Область
Белгородская Область
Белгород
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости