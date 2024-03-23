Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию

Американские власти выясняют, пострадали ли сограждане в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл", и рекомендуют им покинуть Россию. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

"Мы внимательно следим за ситуацией и пытаемся выяснить, пострадали ли граждане США. Мы готовы предоставить консульскую помощь", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну", - полагают в Госдепартаменте.