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Госдеп: США выясняют, пострадали ли американцы при теракте в "Крокус сити холле

Американские власти выясняют, пострадали ли сограждане в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл", и рекомендуют им покинуть Россию. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Россию
© globallookpress.com
"Мы внимательно следим за ситуацией и пытаемся выяснить, пострадали ли граждане США. Мы готовы предоставить консульскую помощь", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. "Гражданам США не следует приезжать в Россию, а тем, кто проживает в России или путешествует по ней, следует немедленно покинуть страну", - полагают в Госдепартаменте.
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