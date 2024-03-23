Клишас прокомментировал возможность введения смертной казни

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале рассказал, что ни Госдума, ни Совет Федерации не смогут преодолеть решения Конституционного Суда по вопросу о смертной казни.

Напомним, что это в России это наказание не применялось с конца 1990-х, запрет на казнь Конституционный суд подтверждал своими постановлениями в 1999-м и 2009 годах.

В последние годы тема смертной казни поднималась после терактов в отношении Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, военкора Владлена Татарского (Макима Фомина), писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

В Госдуме высказались по вопросу введения смертной казни

На фоне теракта в Красногорске, в результате которого погибли 133 человека, российские общественные деятели, политики, журналисты снова подняли вопрос о снятии моратория на смертную казнь по отношению к террористам.