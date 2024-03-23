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Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России

Враги России пытаются лишить ее граждан нормальной жизни, заявил сербский режиссер, президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица. Слова кинодеятеля приводит ТАСС.

Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России
© Lenta.ru

Находящийся в Югре Кустурица заявил, что цель врагов России в том, чтобы ее жители не смогли жить нормально.

«Поэтому люди, погибшие в результате теракта в Подмосковье, также стали жертвами войны, хоть и не связаны с ней», — высказался режиссер.

Ранее в Югре отменили церемонию открытия международного кинофестиваля «Дух огня» под председательством Кустурицы. Сообщалось, что остальная программа фестиваля пройдет с ограниченным количеством участников.

Также в регионе отменили все развлекательные мероприятия и усилили меры антитеррористической защиты объектов. Эти меры приняли после совершенного 23 марта теракта в столичном «Крокус Сити Холле», где террористы расстреляли десятки людей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус».

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