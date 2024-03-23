В России заключенные смогут в два раза чаще совершать телефонные звонки

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в два раза количество телефонных разговоров, на которое в течение года имеют право заключенные. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее, согласно российскому законодательству, осужденным, находящимся в местах лишения свободы, разрешалось делать до шести телефонных звонков в год. Новые нормы увеличивают это число в два раза - до 12 телефонных разговоров (продолжительностью до 15 минут).

Кроме того, закон устанавливает возможность предоставления подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах, одного дополнительного свидания в месяц с детьми. Такую возможность получат женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, а также мужчины, которые являются единственным родителем ребенка такого же возраста.

Как ранее отмечал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, документ направлен на дальнейшую гуманизацию законодательства и улучшение правового положения осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.