В поездах ввели усиленные меры безопасности

«Федеральная пассажирская компания» (принадлежит РЖД. — «Газета.Ru») усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из сообщения в Telegram-канале компании.

«ФПК в связи с терактом в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования. В частности, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования», — следует из сообщения.

Отмечается, что ФПК ввела усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих.

До этого сообщалось, что РЖД предоставит пассажирам, которые приобрели билеты по невозвратному тарифу, возможность вернуть билеты без сборов до 26 марта. Аналогичное предложение на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» опубликовал также крымский перевозчик «Гранд сервис экспресс».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.