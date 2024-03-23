У «Крокуса» возник стихийный мемориал погибшим в теракте

В интернете появилось видео со стихийным мемориалом у «Крокус Сити Холла». Люди несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки. Кадры публикует RT.

Издание сообщает, что поток людей не останавливается. У многих на глазах слёзы. У здания множество цветов, игрушек, горят свечи.

Стихийные мемориалы жертвам теракта возникают и в других городах России.

В частности, в Петербурге возле здания Российской национальной библиотеки выстроилась очередь из людей с гвоздиками, лампадами и детскими игрушками. Такой же мемориал возник на Стрелке Васильевского острова. https://t.me/spbprav/15096

В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в знак скорби о погибших в результате теракта.

В других городах и населенных пунктах страны жители также выражают соболезнование и поддержку в связи с трагедией в Подмосковье. Акции проходят и у дипломатических представительств России за рубежом.

По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека. В России 24 марта объявлено днем общенационального траура.