В Госдуме высказались по вопросу введения смертной казни

Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев прокомментировал высказывания политиков о возможности введения смертной казни в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

В Красногорске в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в комплекс «Крокус Сити Холл», расстреляла из автоматического оружия посетителей и сотрудников, разбросала зажигательные шашки. Затем террористы покинули здание и направились в сторону российско-украинской границы.

Жертвами теракта стали, по данным СК, 133 человека, в больницах оказались 107 человек. На фоне инцидента видные российские политики, общественные деятели, журналисты подняли вопрос о снятии моратория на смертную казнь.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — отметил Васильев.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что намерен инициировать вопрос введения смертной казни для террористов.

Парламентарий Виктор Водолацкий заметил, в свою очередь, что в России следует вернуть смертную казнь для «этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, и их заказчиков необходимо вернуть смертную казнь».

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам заявил, что РФ установит и покарает каждого, кто готовил «кровавый и варварский» теракт в «Крокусе». Он добавил, что террористов ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет.