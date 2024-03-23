Глава Истры предупредила о рассылке "сообщений террористического характера"

Сообщения "террористического характера" приходят жителям Подмосковья с незнакомых номеров, не следует пересылать их дальше. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

"В настоящий момент с неизвестных телефонных номеров в личные сообщения жителям, а также родителям и даже детям поступают сообщения террористического характера, напрямую связанные с угрозой жизни и здоровья людей. Это делается врагами с целью посеять панику и оказать психологическое давление. Если вы увидели или вам пришло сообщение подобной направленности, то прошу: незамедлительно заблокировать абонента и не осуществлять с ним переписку; не допускать репостов и дальнейшей рассылки подобного поступившего сообщения своим близким, родным, друзьям; сразу же сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 о данном инциденте", - написала Витушева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.