У "Крокус сити холла" выстраивается очередь из желающих положить цветы в память о погибших

Очередь из желающих положить цветы к мемориалу памяти погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье выстраивается возле здания, где произошла трагедия.

Как передает корреспондент ТАСС, приходят люди всех возрастов - и дети, и пожилые граждане, они несут игрушки и цветы.

На стоянке "Крокуса" проходят следственные действия по установлению водителей машин, которые остались стоять беспризорно у сгоревшего здания. Там работает большое число журналистов.