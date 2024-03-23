Симоньян назвала число погибших в «Крокусе» людей

В теракте в комплексе «Крокус Сити Холл» погибли 143 человека, рассказала в своем Telegram-канале главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Теракт в комплексе произошел в пятницу, 22 марта. Группа террористов ворвалась в здание, расстреляла людей в холле, концертном зале, затем покинула здание и направилась к российско-украинской границе, где была задержана.

Силовые ведомства сразу после теракта заявили, что в «Крокусе» погибли 60 человек. В дальнейшем цифра выросла до 82, 93, 115 человек. В СК РФ пояснили, что специалисты ведут разбор завалов и под ними находят новые тела. Кроме того, отметили в Минздраве, несколько человек скончались в клиниках.

«Жертв уже больше, чем в Норд-Ост. 143 человека. Ох, упокой, Господи», — уточнила Симоньян.

Напомним, что 23 октября 2002 года группа из 40 вооружённых боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение трёх дней заложников из числа работников, зрителей и актёрского состава мюзикла «Норд-Ост».

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В СМИ инцидент получил названия «теракт на Дубровке» и «Норд-Ост». В общей сложности жертвами боевиков стали 130 человек.