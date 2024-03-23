В теракте в «Крокусе» погибла молодая семья из Кирова

Сборщик мебели из Кирова Павел и его жена Ирина погибли в теракте в комплексе «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В пятницу, 22 марта, группа вооруженных автоматическим оружием террористов ворвалась в здание комплекса. Они расстреляли людей при входе в здание, в холле, затем — в концертном зале. В СК РФ отметили, что жертвами нападавших стали 115 человек.

По данным канала, билеты на концерт группы «Пикник», который должен был пройти в «Крокусе», супругам подарили друзья.

СК заявил о росте числа погибших в "Крокус сити холле"

Павел и Ирина, уточнили журналисты, были очень рады подарку. Перед началом концерта они позвонили друзьям и еще раз поблагодарили их за билеты.

Тела погибших в настоящее время находятся в одном из региональных моргов.