Евгения Рюмина опровергла сообщения о своей гибели в «Крокусе»

Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своей гибели во время теракта в «Крокус Сити Холл», пишет Telegram-канал Mash.

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Рюмина пояснила, что в перечень погибших попала по ошибке: обронила сумку с документами. Сумка была найдена рядом с убитой женщиной — именно её и приняли за Рюмину.

По ее словам, на концерт группы «Пикник» она приехала на такси вместе с мужем, парой друзей и свекром. Она добавила, что нападение террористов началось, когда ее семья стояла в очереди к металлическим рамкам, сообщает «Комсомольская правда».

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«Начали «бахать», подумали – фейерверк. Это видео, где расстреливают в упор при входе. Я там была. Окно за мной разбилось. Мужчина меня схватил и сказал: «Бежим!», — рассказала Евгения.

Рюмина пояснила, что смогла найти мужа, друзей и свекра на МКАДе. Они «поймали такси и уехали».