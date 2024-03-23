Воробьев: Число жертв теракта в «Крокусе» может значительно увеличиться

Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» может значительно увеличиться. Об этом в субботу, 23 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно, сегодня в 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая, — сказал Воробьев, чьи слова приводит ТАСС.

В СК РФ сообщили, что число погибших в результате теракта выросло до 93 человек. Люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед началом концерта группы «Пикник» и открыли стрельбу. Одновременно террористы начали поджигать здание.