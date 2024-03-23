Ветераны "Альфы" назвали теракт в "Крокусе" сопоставимым с "Норд-Остом"

Теракт, совершенный в "Крокус сити холле", сопоставим с "Норд-Остом", Бесланом и нападением на Буденновск. Об этом сообщили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"После трагедии в "Крокус сити холле" мы проснулись в другой стране. По своим масштабам и резонансу произошедшее ставит его в один ряд с Буденновском, "Норд-Остом" и Бесланом", - говорится в заявлении.

Однако ветераны "Альфы" обратили внимание, что раньше террористы выдвигали какие-то требования.

"Теперь они совершают свои действия исключительно ради того, чтобы убивать и запугивать население", - отметили в ассоциации.

Такая тенденция, считают там, получила завершенный характер.