Двое мужчин поехали спасать людей в "Крокусе" после новостей о теракте

Двое парней решили поехать спасать людей в «Крокусе» после первой информации о трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Один из молодых людей рассказал, что они вместе с товарищем сидели в кафе в районе Строгино. Около восьми вечера начали поступать первые данные о событиях в «Крокусе». Парни решили помочь людям, сели в машину и отправились к месту происшествия.

Около «Крокуса» молодые люди увидели толпу бегущих людей без верхней одежды. Ребята посадили в свой автомобиль семейную пару, которая оказалась в центре страшных событий. Двое друзей подвезли девушку, которая, зайдя в развлекательный центр, услышала звуки стрельбы и выбежала из него.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

Все трое свидетелей атаки находились в шоковом состоянии. Молодые люди отвезли потерпевших до ближайшего метро и поехали обратно помогать посетителям концертного зала.

До этого жители домов поблизости от концертного комплекса «Крокус Сити Холла», где произошел теракт, приносят полицейским, спасателям и волонтерам воду и чай.