Стало известно о массовой сдаче крови для пострадавших в «Крокусе»

Не менее 60 человек погибли в результате нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Более ста получили ранения, это данные Следственного комитета России, сообщает «МИР 24».

Жители Москвы и Подмосковья с восьми часов утра отправились в пункты сдачи крови. Их открыто около двух десятков в столичном регионе. В Минздраве подчеркнули, что запасов крови на данный момент достаточно. Но после их, конечно, надо будет восполнять. Стать донором может любой желающий главное не иметь тяжелых заболеваний, не пить и не курить перед сдачей. С собой надо взять паспорт и СНИЛС.

Пострадавших госпитализировали в 12 больниц Москвы. Им оказывают всю необходимую помощь. Около половины из них находятся в тяжелом состоянии. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Химкинской больнице четыре человека остаются в реанимации, двое – в операционной. На месте работали порядка 70 бригад скорой помощи. По словам министра здравоохранения России -- Михаила Мурашко, были мобилизованы не только те специалисты, которые находились на дежурстве, но и те, кто были не на смене.

«Мы госпитализировали 115 человек, из них пятеро дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Из 110 взрослых, 60 пациентов находится в тяжелом состоянии. Более 30 человек обратилось за амбулаторной помощью. Пациенты обеспечены всем необходимым, препаратами крови, лекарственными препаратами. Продолжается оказание помощи. Также при эвакуации пациентов были задействованы вертолеты», – подчеркнул Михаил Мурашко.

В настоящий момент тушение огня в «Крокус Сити Холле» с воздуха завершено. Вертолеты отправлены в места дислокации. Сейчас пожарные расчеты проводят проливку здания. Внутри остаются очаги горения. Спасателям удалось зайти в зрительный зал, где был эпицентр пожара. Над ним рухнула крыша, идет разбор завалов. На месте трагедии работают криминалисты, эксперты и следователи. Они изымают вещественные доказательства, в том числе брошенное оружие и боеприпасы.