Возле «Крокуса» открыли центр помощи для родных погибших и пострадавших
Центр помощи родственникам пострадавших и погибших в теракте « Крокус Сити Холле» заработает в БЦ «Кубик», там можно получить всю необходимую информацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В своем Telegram- канале Воробьев сообщил, что родные пострадавших и погибших в «Крокусе» могут обратиться за информацией в специально организованный центр в БЦ «Кубик», он начнет работу в 10 утра в субботу в помещениях фонда защитников Отечества. В центре будут работать представители правительства, которые помогут и ответят на вопросы родственников
Губернатор также заявил, что будет опубликован список погибших, которых удалось установить.
«Телефон горячей линии 122-0», – написал он.
Между тем, территорию, на которой находится концертный зал, оцепили сотрудники ОМОН, возле здания – несколько пожарных машин, также на месте работают следователи, оперативники, эксперты и спасатели, люди несут цветы к месту теракта, передает ТАСС.
Ранее над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша.
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей. К тушению пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
Президент России Владимир Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления.
После теракта в «Крокусе» в регионах начали отменять массовые мероприятия.