Как сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Желающие сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в "Крокус Сити Холле" могут сделать это в пунктах сдачи крови в Москве и Московской области.
Стать донором крови можно, если возраст – больше 18 лет и вес – свыше 50 килограммов. Кроме того, сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кроводачи, а с собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Также человек не должен иметь абсолютных противопоказаний:
- ВИЧ-инфекции;
- туберкулеза;
- сифилиса;
- вирусных гепатитов В и С;
- болезней крови;
- бронхиальной астмы.
За 72 часа до сдачи крови нельзя принимать препараты, содержащие аспирин и анальгетики. За 48 часов необходимо исключить алкоголь. За сутки – не есть жареную, острую, копченую еду, фастфуд, молочные продукты, яйца, любое масло, бананы и цитрусовые.
Не стоит приходить на процедуру натощак – легкий завтрак не запрещен. За час до донации важно воздержаться от курения.
После процедуры также нельзя курить один час.
Центр крови ФМБА России будет принимать кровь и ее компоненты 23 марта с 08:30. Также прием будет осуществляться в донорских центрах:
- улица Поликарпова, дом 14, строение 1;
- улица Бакинская, дом 31;
- улица Шаболовка, дом 57.
В Московской области сдать кровь можно будет в областном центре крови на улице Металлургов, доме 37а с 08:00 до 14:00.
Кроме того, с 08:00 до 13:00 будут открыты подразделения:
- Подольск, улица Кирова, дом 9;
- Орехово-Зуево, улица Барышникова, дом 13/5;
- Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8;
- Воскресенск, Больничный проезд, дом 5.
Также 23 марта желающих будут принимать отделения переливания крови:
- Мытищи, улица Коминтерна, дом 24, с 09:00 до 12:00;
- Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, дом 62а с 08:00;
- Дмитров, улица Больничная, дом 7, с 08:30 до 12:00;
- Наро-Фоминск, улица Школьная, дом 1, с 09:00 до 13:00;
- Химки, улица Чкалова д. 2/21, с 09:00 до 11:00;
- Королев, улица Циолковского, дом 24, с 09:00 до 12:00;
- Ногинск, улица Октябрьская, дом 85, с 08:00 до 11:30;
- Люберцы, Октябрьский проспект, дом 64, с 08:00;
- Раменское, улица Махова, дом 14, здание перинатального центра, с 08:30.
Вечером 22 марта неизвестные открыли в "Крокус Сити Холле" в Красногорске стрельбу. После стрельбы в здании произошел пожар, площадь которого достигла почти 13 тысяч квадратов.
В результате ЧП, по предварительным данным, погибли около 40 человек и более 100 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.