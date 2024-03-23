Развлекательные мероприятия отменяют по всей стране после теракта

Российские регионы отменяют развлекательные мероприятия
Власти Владивостока отметили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус Сити Холле".
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате теракта... Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных", - написал в Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.
Также культурные и спортивные мероприятия в выходные отменили в Волгоградской области.
"Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни", - сообщается в официальном Telegram-канале администрации области.
Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Не будет увеселительных мероприятий и в Амурской области, и в Якутии.
В Тюменской области тоже отменили развлекательные мероприятия.
Ранее "СП" писала, что Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».