Развлекательные мероприятия отменяют по всей стране после теракта

Власти Владивостока отметили все развлекательные мероприятия в городе на выходных в связи с трагедией в подмосковном "Крокус Сити Холле".

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате теракта... Отменяем развлекательные мероприятия на этих выходных", - написал в Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

Также культурные и спортивные мероприятия в выходные отменили в Волгоградской области.

"Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни", - сообщается в официальном Telegram-канале администрации области.

Путин обратился к пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Не будет увеселительных мероприятий и в Амурской области, и в Якутии.

В Тюменской области тоже отменили развлекательные мероприятия.

Ранее "СП" писала, что Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».