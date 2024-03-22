"Викимедиа.ру" и журналиста Кирилла Набутова включили в реестр иноагентов

Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру" и журналист Кирилл Набутов включены Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"К. В. Набутов выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. <...> Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных агентов включено некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру".

Кирилл Набутов проживает за пределами РФ.