Вильфанд предупредил о морозах до минус 40 в ряде регионов

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Таймыре и севере Якутии ожидаются морозы до -40°C. Об этом сообщает News.ru.

По словам синоптика, это редкая ситуация для конца марта — такая температура заметно ниже нормы.

«На Таймыре — до -39°C, температура там будет ниже нормы на 7–15°C. А южнее, в Туруханском районе и Эвенкии температура до 27 марта будет держаться в диапазоне -33°C – -40°C, что ниже нормы на 11–17°C, это редчайшая аномалия. На севере Якутии -35°C – -40°C, что на 7–9°C ниже нормы. Это тоже редко встречающаяся ситуация в конце марта», — рассказал он.

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Вильфанд также добавил, что в Ненецком автономном округе и Коми также ожидаются необычные морозы — температура будет ниже норма на 7-14°C. Кроме того, аномально холодная температура ожидается в Архангельской и Мурманской областях.

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