Вильфанд предупредил о морозах до минус 40 в ряде регионов

Сильные морозы до минус 40 градусов ожидаются на Таймыре и севере Якутии, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеоролог подчеркнул, что это редкая ситуация для конца марта.

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На Таймыре — до минус 39, температура там будет ниже нормы на 7–15 градусов. А южнее, в Туруханском районе и Эвенкии температура до 27 марта будет держаться в диапазоне минус 33–40 градусов, что ниже нормы на 11-17 градусов, это редчайшая аномалия. На севере Якутии минус 35–40, что на 7–9 градусов ниже нормы. Это тоже редко встречающаяся ситуация в конце марта, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 23 по 27 марта температура ниже нормы на 7–14 градусов ожидается в Ненецком автономном округе и в Коми. Минимальные температуры в этих регионах будут 31–33 градуса мороза. Аномально холодная погода прогнозируется в Архангельской, Мурманской областях, где столбики термометров будут показывать до 20 градусов мороза.

На севере Урала, в Ямало-ненецком автономно округе — сильнейшая температурная аномалия из-за вторжения холодных воздушных масс. В этом регионе воздух будет на 11–16 градусов нормы — температура там в и в выходные, и в начале недели прогнозируется в диапазоне 32–39 градусов ниже ноля. В Ханты-Мансийском автономном округе — до -28, — подытожил Вильфанд.

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Ранее Вильфанд заявил, что в Москве и Центральном федеральном округе с 23 марта и всю следующую рабочую неделю будет тепло, но облачно с небольшими и умеренными дождями. По его словам, ночные температуры поднимутся до 1-3 градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до девяти градусов.