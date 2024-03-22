В Херсонской области открылось отделение движения "Отцы России"

Региональное отделение Всероссийского общественного движения "Отцы России" открылось в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Херсонской областной думы.

"На херсонской земле мы продолжим деятельность движения, которая уже ведется по всей России. Укрепление отцовства - очень важная, большая задача в вопросах сохранения наших традиций и ценностей", - говорится в сообщении.

В состав правления организации вошли депутаты Херсонской областной думы Юрий Барбашов и Игорь Черний.

"Сегодня во всем мире пытаются сломать, переиначить истинные смыслы понятий "мужчина", "ответственность", "отец", "Отечество", "семья", "мужество" и "мужественность". Мы должны защитить наш традиционный уклад, авторитет отцовства и семьи. На это и будет направлена деятельность движения на Херсонщине", - приводятся слова парламентария Игоря Чернего.

Отделение "Отцы России" будет работать в регионе сразу по нескольким направлениям, среди которых наставничество, безопасность семьи и детства, спорт и продвижение здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и культурного наследия, военно-патриотическое воспитание "Отец солдата".

Всероссийское общественное движение "Отцы России" было создано в ноябре 2021 года с целью объединить инициативных, неравнодушных мужчин со всей страны для привлечения внимания к проблеме ответственного отцовства. Организация занимается оказанием помощи семьям, детской безопасностью и вопросами воспитания.