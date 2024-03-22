В РВИО заявили, что погибших при блокаде Ленинграда больше 1 млн

Точное число погибших при блокаде Ленинграда установить невозможно по нескольким причинам, но оно очевидно больше ранее озвученной цифры в 1,093 млн человек. Об этом сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, комментируя требования российской стороны к Германии о необходимости признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда.

"Это не окончательная цифра. Это то, что возможно сегодня было подсчитать исходя из имеющихся документов. В любом случае это, конечно, намного больше 1 млн человек и, как мы знаем, более 95% - это умершие от голода ленинградцы", - сказал он.

Мягков рассказал об основных трудностях при подсчете умерших при блокаде Ленинграда. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны подсчет в Ленинграде не был полноценным, потому что многих умерших не вносили в списки захороненных людей и долгое время они оставались без погребения. Кроме того, в начале войны в Ленинград многие бежали от оккупации из Прибалтики, из Ленинградской области и других соседних областей. Люди не успевали встать в городе на учет, поэтому это подсчитать невозможно, заключил научный директор РВИО.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд в открытом процессе признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941-1944 годах. Общее число жертв блокады, по данным прокуратуры, составило не менее 1 093 842 человек, а сумма ущерба, нанесенного городу и его жителям, превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную российскую валюту.

Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В ноте российской стороны обращено внимание на то, что не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности. Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны, указано в документе.