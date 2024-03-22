Движение ЛГБТ* внесено в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

В конце 2022 года в России приняли пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ* и педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино. Документы, среди прочего, расширяют перечень информации, которую запрещено распространять среди детей, - это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений, а также пропаганда смены пола.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.

*Запрещенное в России экстремистское движение.