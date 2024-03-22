Россияне рассказали, на какие посторонние занятия тратят рабочее время

В России провели исследование, чтобы выяснить, на что чаще всего отвлекаются сотрудники во время рабочего дня. Большинство (77%) опрошенных признались, что тратят часть рабочего времени на общение в мессенджерах и соцсетях.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Также 54% работников периодически пролистывают ленты друзей, 68% читают новости, 62% ищут товары в интернет-магазинах, 28% занимаются учёбой, а 11% подрабатывают.

Кроме того, ещё четверть (25%) смотрят фильмы и клипы или слушают музыку, 18% читают книги, 15% играют в онлайн-игры, 10% разгадывают кроссворды, ребусы и головоломки, 6% рисуют.

Регулярное курение отнимает время у 73% респондентов. А 68% в рабочее время совершают звонки и решают личные вопросы.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.