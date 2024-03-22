Названы популярные среди россиян книги

Специалисты книжного сервиса «Литрес» изучили, какие книги были проданы россиянам в течение последнего года. На основе этих данных они смогли с уверенностью сообщить, какие книги стали самыми популярными среди читателей России.

«Самая популярная книга для детей и подростков создана Наринэ Абгарян, она называется «Манюня». Второе место в «детском топе» заняла эта же книга, но в формате аудио. Третьей стало произведение «Заповедники. Дом для дикой природы», его создал Ильи Кочергина. Четвертой книгой в топе стала «Собачка Соня на даче» Андрея Усачева, пятой – аудиоспектакль «Зверский детектив. Щипач» Анны Старобинец», – сообщили ТАСС в «Литрес».

Есть и общий рейтинг авторов по количеству проданных экземпляров книг. Лидером стала Виктория Ледерман, «серебро» получил Андрей Усачев, «бронза» ушла к Наринэ Абгарян. Четвертое место досталось Евгению Гаглоеву, а пятым среди самых популярных авторов стала Наталья Щерба.

В десятку лидеров вошли также всеми любимые Анна Старобинец, Кир Булычев, Дмитрий Емец, Владислав Крапивин и Евгения Пастернак.

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