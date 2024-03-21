Артемий Лебедев назвал Москву «огромным источником вульгарных женщин»
Дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на обилие вульгарных женщин в Москве и высказался против уколов красоты. Соответствующие заявления он сделал в интервью автору книг Юлии Прудько на YouTube-канале «Прудько среди своих».
«Москва — огромный источник вульгарных женщин. Почему-то считается, что женщина обязательно должна позволить себе клинику эстетической медицины, должна себе какой-то филлер в губы накачать, ботокс в лоб. В результате все стали на одно лицо. Ты прямо не веришь, что женщины могут настолько быть одинаковыми. Все эти утиные губки выглядят отвратительно. Я не знаю, что в головах у этих женщин», — поделился Артемий Лебедев.
Дизайнер выступил за естественную красоту:
«Не надо ничего делать с губами, они уже классные от природы. И лоб, на котором появляются морщины, — это нормально».
На вопрос о необходимости маммопластики он также ответил отрицательно. По его словам, женщинам не нужно исправлять асимметрию груди, поскольку «так природой придумано».
«Если грудь одинаковая, это уже подозрительно. Так не бывает. Левая всегда поменьше, правая — побольше. Даже на Венере Милосской это видно. Так природой придумано», — объяснил он.
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