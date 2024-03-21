Артемий Лебедев назвал Москву «огромным источником вульгарных женщин»

Дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на обилие вульгарных женщин в Москве и высказался против уколов красоты. Соответствующие заявления он сделал в интервью автору книг Юлии Прудько на YouTube-канале «Прудько среди своих».

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«Москва — огромный источник вульгарных женщин. Почему-то считается, что женщина обязательно должна позволить себе клинику эстетической медицины, должна себе какой-то филлер в губы накачать, ботокс в лоб. В результате все стали на одно лицо. Ты прямо не веришь, что женщины могут настолько быть одинаковыми. Все эти утиные губки выглядят отвратительно. Я не знаю, что в головах у этих женщин», — поделился Артемий Лебедев.

Дизайнер выступил за естественную красоту:

«Не надо ничего делать с губами, они уже классные от природы. И лоб, на котором появляются морщины, — это нормально».

На вопрос о необходимости маммопластики он также ответил отрицательно. По его словам, женщинам не нужно исправлять асимметрию груди, поскольку «так природой придумано».