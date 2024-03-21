Родителям подсказали, как помочь ребенку справиться с буллингом в школе

Чтобы помочь ребенку справиться со школьным буллингом, следует найти ему хобби или отдать в центр дополнительного образования, посоветовал педагог-психолог Тимофей Фокин. В беседе с LIFE.ru специалист уточнил, что подросток навряд ли преуспеет в общении, если будет все свободное время проводить в интернете.

Если школьник все свободное время сидит в интернете, он вряд ли преуспеет в общении со сверстниками. Та же самая история и со взрослыми: интересны те, кто где-то бывает, чему-то учится и развивается. К таким тянутся, с такими хотят общаться, — отметил психолог.

Родителям следует слушать ребенка и общаться с ним. Фокин посоветовал разговаривать с детьми хотя бы по вечерам. Чем больше взрослые общаются со школьниками, тем проще детям осознать свою значимость и стать увереннее. Если это не помогает, стоит обратиться за помощью к специалисту. Кроме того, когда агрессия со стороны одноклассников слишком сильно давит на ребенка, стоит поговорить с их родителями и классным руководителем по данному поводу.

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение буллинга из критериев оценки эффективности школ.