Лерчек впервые прокомментировала новость о разводе

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) попросила поддержки у подписчиков после новости о разводе с мужем Артемом Чекалиным. Она призналась, что переживает трудный период и попросила поклонников «дать время» и «просто быть рядом».

Я знаю, что вы хотите комментариев, но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать. Просто быть рядом, — написала Лерчек.

Ранее Лерчек сообщила, что совершила свой первый за последний год полет на самолете, отправившись на родину в Тольятти в компании мамы. Чекалина отметила, что аэропорт в Тольятти лучше, чем на Мальдивах. Блогер также показала, как посетила могилу отца и родную школу.

До этого появилась информация о том, что 15 марта Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег. Первое заседание суда назначено на 25 марта. Сообщалось, что перед вынесением решения о разводе блогерам могут дать месяц на примирение. Также появилась информация, что причиной развода может стать роман Лерчек с ее тренером по бальным танцам.