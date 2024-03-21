Королева Камилла пошутила, что ей тяжело с младшим сыном Кейт Миддлтон

Королева Камилла неоднозначно высказалась о младшем сыне принцессы Кейт Миддлтон, принце Луи. Об этом сообщает Daily Mail.

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20 марта королева Камилла посетила остров Мэн, чтобы поздравить жителей Дугласа с официальным присвоением населенному пункту статуса города. Супруга короля Великобритании Карла III встретилась с местными жителями около здания городского совета. Королева Камилла обратила внимание на 38-летнюю Рейчел Хьюз, державшую на руках своих детей, маленьких близнецов, которые были одеты в одинаковые костюмы голубого цвета.

«У меня есть внук Луи. Это маленькое наказание», — сказала королева Камилла женщине в шутку.

Недавно Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала. 10 марта принцесса опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото жена принца Уильяма поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.

На днях в сети появился ролик, в котором Кейт Миддлтон была запечатлена вместе с принцем Уильямом. Супругов якобы подловили папарацци, когда они направлялись в любимый фермерский магазин в Виндзоре. Многие интернет-пользователи не поверили, что на видео изображена именно принцесса Уэльская.