Аллерголог не исключила «пыльцевые бури» в этом сезоне цветения

В России ожидается активное пыление деревьев с возможными «пыльцевыми бурями» из-за обильного снежного покрова и повышенной влажности минувшей зимой. Как сообщает ТАСС, об этом предупредила главный врач Института иммунологии ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

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Ильина отметила, что повышенная влага приводит к активному образованию пыльцы деревьями. «Бури» пыльца образует, когда количество отдельных зерен в кубическом метре воздуха «зашкаливает все так называемые возможные нормы».

При этом повлиять на ситуацию могут погодные условия. Например, если во время пика пыления пойдут дожди или сменится ветер, то активность пыльцы снизится. Сам пик длится около 2 недель.

Ранее аллерголог-иммунолог Эльвира Кабирова посоветовала аллергикам перед опасным сезоном пройти курс профилактики, в том числе медикаментозную терапию, назначенную врачом. Кроме того, рекомендуется соблюдать гипоаллергенную диету.