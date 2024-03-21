Депутат Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16»

Реалити-шоу «Беременна в 16» нужно запретить, актеров посадить, а организаторов оштрафовать, заявил член комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передает «Говорит Москва».

Он отметил, что ранняя беременность – это ЧП, шоу не должно пропагандировать неправильный образ жизни. При этом депутат подчеркнул, что только правильное семейной воспитание может не допустить проблем в жизни подростков. Дети должны заниматься уроками и школой, а родители должны следить за этим.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что на консультациях женщин перед абортами должны присутствовать священники. Он пообещал поднять вопрос «на более высоком уровне», если будет возникать «организованное сопротивление». Частные клиники сегодня зачастую делают аборты на поздних сроках, подобные процедуры должны быть доступны только в государственных учреждениях и сопровождаться консультацией со священником, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов «Радиоточке НСН».

Милонов напомнил, что сегодня предлагается запретить частным клиникам проводить аборты, так как они только зарабатывают на этом деньги.