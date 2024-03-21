Джоан Роулинг угодила в скандал с полицией из-за позиции по ЛГБТ

Полицию Шотландии обвинили в травле британской писательницы Джоан Роулинг, наиболее известной как автора серии романов о Гарри Поттере, сообщает Daily Mail. По его информации, правоохранители использовали вымышленного трансненавистнического персонажа по имени Джо, который считает, что таким людям «место в газовых камерах».

Официальное криминальное мероприятие шотландской полиции было проведено в рамках месяца истории ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Во время представления присутствующим предложили сценарий, в котором Джо описали как гендерно-критикующую активистку, считающую, что люди не могут изменить пол.

Кроме этого, указывалось, что у вымышленного персонажа много подписчиков в социальных сетях. По мнению пользователей, это была тонкая попытка полиции Шотландии спародировать Роулинг, у которой 14 млн подписчиков в Twitter (X). На мероприятии также говорилось, что Джо «страстный человек», транслирующий убеждения о существовании только двух полов. Аналогичной позиции придерживается и Роулинг.

Ранее первая трансгендерная телеведущая Великобритании, сменившая пол с мужского на женский, Индия Уиллоуби заявила в полицию на Роулинг. Она обвинила писательницу в «преступлении на почве ненависти» из-за ее комментария о том, что Уиллоуби является мужчиной. При этом Роулинг считает, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.