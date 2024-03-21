Дизайнер назвал двух самых стильных российских политиков

Российские политики чаще всего одеваются в соответствии со строгим дресс-кодом. При этом большинство предпочитают одежду отечественных брендов, считает российский дизайнер Джемал Махмудов. К самым стильным политикам он отнес президента Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"В политике самый стильный Владимир Владимирович Путин. У него очень скромные костюмы, очень все сдержанно, но стиль. Дмитрий Песков всегда аккуратный, стильный, очень подтянутый, в форме. Если у него стиль кэжуал – все очень прилично", – сказал дизайнер в пресс-центре НСН.

Зачастую политики предпочитают индивидуальный пошив одежды, для них в ателье отшивают очень качественные костюмы на заказ, отметил эксперт. Также, по его словам, некоторые из представителей этой сферы приобретают одежду через стилистов и дизайнеров.

"Я также одеваю депутатов московских, они ориентированы только на российские бренды", – заявил Махмудов.

По мнению дизайнера, акцент на российских брендах – это важно, так как местные производители нуждаются в поддержке. Он назвал хорошей рекламой появление политиков на публике в нарядах местных брендов.

"Приятно, что сейчас даже во власти люди понимают, что надо поддерживать российских производителей", – заключил дизайнер.

Напомним, за 2022 — 2023 годы в московских торговых центрах доля зарубежных брендов снизилась с 44% до 28%. После ухода иностранных марок большую часть освободившихся площадей в ТЦ Москвы заняли отечественные бренды.