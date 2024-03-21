Телеведущего Млечина госпитализировали в Москве

Телеведущего Леонида Млечина госпитализировали в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, у президента Международной академии ТВ и радио диагностировали COVID −19. News.ru

Млечину стало плохо несколько дней назад. Он жаловался на кашель, слабость и отдышку. После осмотра врачи приняли решение о госпитализации. Утверждается, что в стационаре ему провели обследование и сделали компьютерную томографию (КТ). Lenta.ru

В 2015 году Млечин вел ток-шоу «Загадка судьбы» на телеканале «Россия-1». Журналист также находился в жюри фестиваля социально значимых фильмов «Герой нашего времени» и всероссийского конкурса «Патриоты России». За свою карьеру он писал свыше 100 исторических и биографический книг. С 2017 года ведет YouTube-канал «История Леонида Млечина». Газета.Ru