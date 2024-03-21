В премии "Лицей" принимают участие писатели и поэты из 28 стран

Литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов завершила прием заявок.

В восьмом сезоне премия впервые стала международной. В этом году подано 2052 заявки от авторов из 28 стран мира: Армении, Беларуси, Германии, Индии, Испании, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Португалии, Украины, Узбекистана, Филиппин, Франции, Японии и других.

Наибольшее количество заявок поступило от писателей и поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Воронежа и Рязани. Средний возраст соискателей премии в этом сезоне - 34 года, при этом девушек-участниц почти в два раза больше, чем юношей.

"Честно говоря, много откровенной выдумки, всякого рода подражаний, явных ученических текстов, но есть и произведения оригинальные, сильные - без преувеличения скажу - о выстраданном, - делится первыми впечатлениями председатель Экспертного совета Роман Сенчин. - И двадцатилетний человек порой может сказать то, что нам, читателям, необходимо узнать, услышать. Все мы, члены экспертного совета, надеемся открыть новое имя в нашей литературе, найти новый большой талант".

Вместе с Сенчиным работы молодых литераторов сейчас читают эксперты: прозаик, редактор Илья Кочергин, поэт, прозаик, переводчик Вадим Муратханов, поэт, литературный критик Елена Погорелая, поэт, прозаик Михаил Попов и редактор, литературный обозреватель, преподаватель, писатель Анастасия Шевченко.

Длинный список "Лицея" будет объявлен 25 апреля, короткий - 16 мая на Санкт-Петербургском международном книжном салоне. Имена победителей по традиции назовут на торжественной церемонии награждения 6 июня на книжном фестивале "Красная площадь".