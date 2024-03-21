Стало известно, запрещал ли Минздрав аборты в частных клиниках

Минздрав России не принимал документы о запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках, сообщает пресс-служба Консорциума женских НПО. Организация ссылается на ответ Федеральной антимонопольной службы России, куда она направила соответствующий запрос. Также в нем утверждается, что Минздрав на данный момент не рассматривает никакие законодательные инициативы по этому поводу.

В настоящее время Минздравом России не принимались документы о запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках. Также на рассмотрении в Минздраве России отсутствуют законодательные инициативы по ограничению данного вида медуслуг, — говорится в ответе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет «вакханалии» в вопросе запретов на аборты. Как утверждает глава государства, все решения, принимаемые по данному вопросу, должны быть крайне аккуратными, чтобы не нарушить права и свободы россиянок. Решением проблемы абортов же может стать улучшение материального состояния граждан, считает он.

До этого Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий прерывать беременность только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Авторы инициативы утверждают, что уменьшение количества абортов и снижение числа осложнений, вызванных этой процедурой, позволит увеличить рождаемость в стране.