В Думе предложили начислять баллы к ЕГЭ за разработку стартапа

Первый замглавы комитета Государственной думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением начислять поступающим в вузы дополнительные баллы к ЕГЭ за разработку бизнес-проектов и стартапов. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

В письме Лантратовой отмечается, что также при использовании школьником искусственного интеллекта, больших данных или других новых технологий количество баллов может быть увеличено. Она подчеркнула, что порядок презентации проекта и критерии его оценки в дальнейшем могут быть установлены уполномоченным органом исполнительной власти.

Депутат считает, что подобная мера может мотивировать молодежь к развитию социально-ориентированных предпринимательских инициатив уже во время обучения в школе. До этого руководитель учебно-методического отдела MAXITET, методист Елена Провозен рассказала, что все больше школьников выбирают продолжать обучение в колледже и эта тенденция набирает популярность, поскольку сами заведения среднего профессионального образования активно развиваются и предлагают учащимся возможность получить актуальную профессию.