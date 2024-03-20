Бардо высказалась об инциденте с Кологривым

Актриса Наталья Бардо заявила, что ей нужно «переварить» информацию о том, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане. На премьере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Бардо рассказала NEWS.ru, что была не в курсе произошедшего.

Я с ним снимаюсь частенько <...> Надо переварить эту информацию, — сказала она.

Актер устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. Агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Кологривого с высокой степенью вероятности могут арестовать на срок до 15 суток за мелкое хулиганство. Юрист отметил, что если бы все могло обойтись штрафом, то полицейским не пришлось бы задерживать артиста и направлять материалы его дела в суд.

При этом пострадавшая от Кологривого заявила, что у нее нет претензий к актеру, но она хочет, чтобы он извинился. Девушка отметила, что звезда «Слова пацана» поначалу был очень мил в общении, но проблемы начались, когда он положил голову ей на колени.