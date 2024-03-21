Посольство Болгарии в России приостановило прием заявлений на краткосрочные визы

Посольство Болгарии в России приостановило приём заявлений на краткосрочные визы
Визовые центры Болгарии в России временно приостановили приём заявлений на краткосрочные визы до 1 апреля.
«Просим вас обратить внимание, что с 22 марта по 1 апреля визовые центры Болгарии, по распоряжению консульского отдела посольства, приостанавливают приём на краткосрочные визы (Тип С)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на визовый центр посольства республики в Москве.
Ранее стало известно, что Болгария с апреля начнёт выдавать россиянам шенгенские визы.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян высказался о планах Болгарии.